Автомобилистка сбила пьяного пешехода в Твери
Мужчина вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода
Пострадавшего забрала "скорая"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери женщина-водитель сбила пьяного пешехода. Авария произошла 14 января около 19:00 на улице Георгия Димитрова.
44-летняя женщина проезжала на своем автомобиле «Toyota Rav-4» возле дома № 52. В этот момент проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения машин решил перейти 40-летний мужчина. Пешеход был с признаками алкогольного опьянения.
Автомобилистка не успела затормозить и наехала на мужчину.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что пешехода с травмами доставили на «скорой» в больницу.
Еще 14 января в Твери сбили пожилую женщину.