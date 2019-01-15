Автомобилистка сбила пьяного пешехода в Твери

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-15T10:19:50+03:00

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В Твери женщина-водитель сбила пьяного пешехода. Авария произошла 14 января около 19:00 на улице Георгия Димитрова.

44-летняя женщина проезжала на своем автомобиле «Toyota Rav-4» возле дома № 52. В этот момент проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения машин решил перейти 40-летний мужчина. Пешеход был с признаками алкогольного опьянения.

Автомобилистка не успела затормозить и наехала на мужчину.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что пешехода с травмами доставили на «скорой» в больницу.

Еще 14 января в Твери сбили пожилую женщину.