Молодой водитель сбил пожилую женщину в Твери

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-15T09:54:12+03:00

Женщина сама обратилась за помощью к медикам Фото: Иван ВИСЛОВ

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В понедельник, 14 января, в Твери на проспекте Победы в районе дома №3 произошла авария, в которой получила травмы 60-летняя женщина. Потерпевшая попала под колеса автомобиля, когда на часах было около 11:50.

Дорожные полицейские выяснили, что 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21150" двигаясь задним ходом с парковки ресторана быстрого питания сбил женщину-пешехода, которая двигалась попутно движению транспортного средства. Ведется административное расследование.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, жещина самостоятельно обратилась в больницу где ей оказали помощь, а затем отпустили домой.