2019-01-15T09:55:19+03:00
Общество

Следователи СКР по Тверской области отмечают День образования ведомства

Следственный комитет РФ был организован 15 января 2011 года
Виктория ЖУКОВА
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15 января 2011 года - День образования Следственного комитета РФ15 января 2011 года - День образования Следственного комитета РФФото: Мария ЛЕНЦ
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15 января – особая дата для российского следствия. Восемь лет назад Президент РФ принял решение о подчинении Следственного комитета России напрямую главе государства.

В Тверской области следователи регионального СУ СК РФ раскрывают десятки преступлений, среди которых убийства и различные трагедии. Сотрудники ведомства приходят на помощь жителям в сложные моменты, например, помогают искать пропавших детей. На сегодняшний день плечом к плечу с опытными следователями трудится новое поколение тверских офицеров, а на их вооружении находится современные возможности и новейшая криминалистическая техника.

- За восемь лет работы направлено в суд почти 800 тысяч уголовных дел, расследованных следователями СК России, из них свыше 70 тысяч – о коррупции. Привлечено к уголовной ответственности более 8 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом. Только в ходе предварительного следствия и процессуальных проверок возмещено почти 250 миллиардов рублей государству и гражданам, потерпевшим от преступлений, - сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

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