Без тепла и горячей воды остались две улицы в Твери
Отключения связаны с ремонтными работами
Теплоснабжение восстановят по окончанию работФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Твери в Пролетарском районе сегодня, 15 января, проходят ремонтные работы. Коммунальщики планируют заменить участок теплотрассы на улице Громова.
На время работ в отдельных домах по улицам Громова и Гайдара будет ограничено отопление и горячая вода.
Жителей домов об отключения должны были предупредить управляющие организации. Специалисты «Тверской генерации» в свою очередь, постараются завершить ремонтные работы как можно быстрее.
Накануне, специалисты отремонтировали участок на улице Зинаиды Коноплянниковой. Пока шли ремонтнеы работы без тепла и горячей воды были дома на 11 улицах.