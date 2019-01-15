Без тепла и горячей воды остались две улицы в Твери

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-15T11:20:22+03:00

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В Твери в Пролетарском районе сегодня, 15 января, проходят ремонтные работы. Коммунальщики планируют заменить участок теплотрассы на улице Громова.

На время работ в отдельных домах по улицам Громова и Гайдара будет ограничено отопление и горячая вода.

Жителей домов об отключения должны были предупредить управляющие организации. Специалисты «Тверской генерации» в свою очередь, постараются завершить ремонтные работы как можно быстрее.

Накануне, специалисты отремонтировали участок на улице Зинаиды Коноплянниковой. Пока шли ремонтнеы работы без тепла и горячей воды были дома на 11 улицах.