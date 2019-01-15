Новые зоны платных парковок в Твери начнут работать не раньше лета

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-15T09:04:16+03:00

Скоро в городе будет работать три зоны платных парковок: 100, 200 и 300 Фото: администрация Твери

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В Твери станет больше платных парковок. Несмотря на то, что изменения вступят в силу не раньше 1 июня, водителей предупреждают уже сейчас. Платить им придется за стоянку на разных территориях в центре города, а также на Привокзальной площади. Полный перечень новых парковочных зон был ранее опубликован на сайте «КП»-Тверь».

В администрации Твери рассказали, что платные парковки позволяют разгрузить территорию города от машин и сделать улицы более комфортными для пешеходов. Кроме того, с каждым годом от платных парковок увеличивается пополнение бюджета города. Например, в прошлом году автомобилисты пополнили городскую казну на 22,6 млн рублей.

Пока новые парковочные зоны 200 и 300 работают в тестовом режиме – оставлять там автомобиль можно бесплатно. Зона 100 работает в обычном режиме: по будням с 08:00 до 20:00.

Узнать подробнее о парковочном пространстве Твери можно на специальном сайте tverparking.ru.