Маршрутчик поторопился начать движение, и пассажир выпал на тротуар в Твери
В обстоятельства случившегося разбираются следователи СК
Ох уж эти водители маршруток в час пик!Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Твери из маршрутного такси выпал мужчина. Инцидент произошел 14 января около 18:00 на бульваре Ногина.
Водитель маршрутки № 9 остановиться около тротуара, чтобы высадить пассажиров. Однако он поторопился и начал движение, не закрывая двери. В этот момент из автобуса выходил мужчина. В результате он упал на тротуар. По предварительным данным, у пострадавшего – переломы пальцев рук.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по данному факту было организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам уже будет принято процессуальное решение.