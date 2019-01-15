2019-01-15T08:01:02+03:00
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Тверской области

Автомобиль выехал на встречную полосу
Виктория ЖУКОВА
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Место аварии Фото: vk.com/ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - России КлочокМесто аварии Фото: vk.com/ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - России Клочок
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Серьезная дорожная авария произошла на автодороги Вышний Волочек - Есиновичи - Кувшиново в Вышневолоцком районе Тверской области. 14 января около 18:00 там столкнулись Renault Duster и ВАЗ 2115.

По предварительным данным, 61-летний водитель отечественного автомобиля по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движение. Там легковушка врезалась в иномарку.

В результате столкновения от полученных травм скончался водитель ВАЗа, травмы получили три пассажирки этого же автомобиля 51,32 и 45 лет. Всех пострадавших доставили в больницу Вышневолоцкого района.

На месте аварии работали спасатели, автоинспекторы и врачи. Проводились деблокировка пострадавших из искореженных автомобилей.

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