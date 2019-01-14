2019-01-14T20:55:12+03:00
Звезды

Тверичан приглашают присоединиться к международной акции #MuseumSelfie

В этом году международная культурная акция состоится 16 января
Виктория ТУШКОВА
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Делайте селфи на фоне картин и делитесь снимками в интернетеДелайте селфи на фоне картин и делитесь снимками в интернетеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшую среду, 16 января 2019 года, ценители культуры Твери и области могут посодействовать популяризации произведений искусства и любых других культурных объектов.

Акция #MuseumSelfie – международная твиттер-акция, которая в российском интернет-пространстве будет поддержана всеми популярными социальными сетями.

Участнику акции необходимо сделать эстетичное, интересное или оригинальное селфи на фоне любого музейного экспоната, картины, скульптуры или любого другого объекта, представляющего художественную и культурную ценность.

Выкладывая фото в интернет, его необходимо снабдить основными хэштегами: #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи, или дополнительными: #КультурноеСелфи, #CultureSelfie.

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