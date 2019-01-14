2019-01-14T19:31:09+03:00
Общество

Новогодняя ель из Тверской области на всероссийском конкурсе среди моногородов заняла третье место

Кувшиновская ель набрала 11% голосов
Виктория ЖУКОВА
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Ель из Тверской области стала одной из самых красивыхЕль из Тверской области стала одной из самых красивыхФото: Василий ХОДАРЕВ
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Новогодняя красавица из Тверской области приняла участие во всероссийском конкурсе на лучшую праздничную ель. Такой конкурс проводили сотрудники фонда развития моногородов.

После того как завершился прием заявок ель из Кувшиново попала в ТОП-9. Причем городок, представляющий Верхневолжье, оказался самым маленьким среди участников. За лучших зеленых красавиц голосовали пользователи соцсети.

В итоге Кувшиновская ель оказалась на третьем месте. Свои голоса за нее отдали 7 893 человека (11,8%). Второе место заняла ель из Нижнего Тагила - 22 605 голосов (32,35%). Победителем конкурса стала новогодняя красавица из Сарапула - 25 067 голосов (35,88%).

Все в опросе приняли участие около 70 тысяч жителей разных городов страны.

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