Более 700 ВИЧ-инфицированных было выявлено в Тверской области в прошлом году

СЕГОДНЯ 18:38 2019-01-14T18:38:28+03:00

Пройти тестирование можно бесплатно и всего за 10 минут Фото: Борис КОКУРИН

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В Твери продолжает свою работу кабинет экспресс-тестирования на ВИЧ. Находиться он в Центре специализированных видов помощи имени Аваева на первом этаже основного корпуса (кабинет № 137). Любой желающий бесплатно может сдать кровь на анализ и узнать свой ВИЧ-статус.

В областном Минздраве сообщили, что на сегодняшний день через этот кабинет прошло 1400 человек. У шестерых жителей анализ показал наличие вируса иммунодефицита человека.

По данным Тверского центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Верхнеолжье находится на 17 месте среди всех регионов РФ по заболеваемости ВИЧ. В прошлом году в регионе было выявлено более 700 ВИЧ-инфицированных (а в 2017 году - более 950). Среди заболевших больше всего людей в возрасте от 24 до 50 лет.

Напомним, что обследование на ВИЧ проводиться только после дотестовой консультирования с врачом. Вся процедура занимает не более 10 минут.