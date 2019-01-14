2019-01-14T18:05:21+03:00
Общество

В Тверской области предлагают установить бронзовый памятник Пожарским котлетам

Идея создателей участвует во Всероссийском конкурсе новых достопримечательностей
Виктория ЖУКОВА
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Проект памятника Пожарским котлетам Фото: Культурный след. Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностейПроект памятника Пожарским котлетам Фото: Культурный след. Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей
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В Тверской области может появиться памятник Пожарской котлете. Эта идея зародилась на кафедре социально-культурного сервиса Тверского государственного университета. Проект отправили на Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей.

По замыслу создателей памятник будет стоять в Торжке. Он представляет собой скульптурную экспозицию из бронзы. На перевернутой полями вверх шляпе с цилиндрической тульей лежит столовая тарелка с двумя котлетами. Сверху котлетки посыпаны мелкими кубиками, имитирующими пшеничные сухарики. В одну из котлет вставлена столовая вилка, а с другой стороны от тарелки лежит нож. Также на тулье шляпы размещена знаменитая цитата Пушкина про Пожарские котлеты.

Памятник котлете задуман как новый экскурсионный объект, который можно использовать как главный гастрономический арт-объект во время проведения многочисленных экскурсионных маршрутов по Торжоксому району.

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