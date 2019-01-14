2019-01-14T17:45:33+03:00
Звезды

Сериал тверского режиссера Павла Дроздова "Круговорот" вновь покажут по ТВ

Мелодрама полюбилась зрителю
Ирина ТАРАСОВА
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Фильм покажут по телеканалу "Россия 1". Фото: из архива Павла ДроздоваФильм покажут по телеканалу "Россия 1". Фото: из архива Павла Дроздова
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С 14 января на телеканале "Россия 1" начинаются показы сериала "Круговорот" тверского режиссера Павла Дроздова при участии Сергея Васьковського.

- Ну, надо же. Полюбился зрителю, видимо! - тут же написали на страничке режиссера тверичане.

Кстати, съемки фильма проходили в течение нескольких дней и в Твери. Поэтому в фильме можно увидеть кадры города.

О чем сериал? О круговороте обмана, предательства и непреодолимых обстоятельств, и все для того, чтобы обрести свое долгожданное и неподдельное счастье. А значит это кино о жизни со всеми вытекающими.

Начинается сериал с того, что Варвара Гришина (Екатерина Кузнецова) работает в медицинском центре своего дяди (Игорь Бочкин). Она детский врач, любит свою профессию, но сама не может иметь детей. Именно из-за это разрушились ее прошлые отношения с футбольным тренером Иваном (Роман Полянский).

Но Варя смогла начать новую жизнь. Она согласилась выйти замуж за своего коллегу Родиона Козлова (Алексей Анищенко). Наступает день свадьбы, собираются гости, но жених опаздывает. В этот момент он мчится в больницу вместе со своей любовницей Кариной (Карина Гондагсазян), у которой начались преждевременные роды с тяжелыми осложнениями....

Начало в 21.00.

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