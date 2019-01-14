Жителя Твери обвиняют в совершении развратных действий в отношении подростков

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-14T17:06:27+03:00

Действовал злоумышленник в салоне своего автомобиля

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В Твери следователи СК расследуют уголовное дело о совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних.

О случившемся дети рассказали своим родителям. К проверке информации и поиску мужчины, который совершил противоправные действия, оперативно подключились следователи регионального СУ СК РФ и сотрудники полиции.

- Результатом межведомственного взаимодействия явилось задержание 36-летнего жителя города Твери, его опознание и предъявление ему обвинения в совершении инкриминируемого деяния, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в период с 1 по 11 января этого года сидел в своем автомобиле на территории Заволжского района города Твери. Там он совершил развратные действия без применения к ним насилия в отношении двух мальчиков, не достигших шестнадцатилетнего возраста.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и отправил мужчину под стражу. Правоохранители продолжают расследование. Они проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям.