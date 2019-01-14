На презентацию книги "Сретенский собор тверского монастыря Савватьева пустынь" приглашают всех желающих

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-14T17:10:08+03:00

На встрече расскажут в том числе и о находках археологических раскопок. Фото: из архива Андрея Егорова

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3 февраля в Горнице библиотеки имени Герцена Твери пройдет очередной открытый библейско-богословский лекторий "Михайловские чтения".

На встрече состоится презентация книги "Сретенский собор тверского монастыря Савватьева пустынь: история, архитектура, археология" (Тверь, 2018).

Напомним, с 15 мая по 15 июня 2018 года в Савватьево проходили археологические раскопки. Главным образом, искали фундамент главного храма Савватьева монастыря Сретенского собора , однако нашли не только это.

В программе Михайловских чтений:

- встреча с авторами книги, тверскими учеными А.М. Салимовым, В.В. Даниловым, Е.А. Романовой, А.В. Зиновьевым.

- доклад настоятеля Знаменской церкви деревни Савватьево протоиерея Андрея Егорова о традиционном савватьевском празднике "Сборное Воскресенье".

- выступление семейной этностудии "Матица (Детский музейный центр ТГОМ).

- выступления тверских краеведов.

Адрес: Тверской пр-т,5.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

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