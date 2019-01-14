На презентацию книги "Сретенский собор тверского монастыря Савватьева пустынь" приглашают всех желающих
3 февраля в Горнице библиотеки имени Герцена Твери пройдет очередной открытый библейско-богословский лекторий "Михайловские чтения".
На встрече состоится презентация книги "Сретенский собор тверского монастыря Савватьева пустынь: история, архитектура, археология" (Тверь, 2018).
Напомним, с 15 мая по 15 июня 2018 года в Савватьево проходили археологические раскопки. Главным образом, искали фундамент главного храма Савватьева монастыря Сретенского собора , однако нашли не только это.
В программе Михайловских чтений:
- встреча с авторами книги, тверскими учеными А.М. Салимовым, В.В. Даниловым, Е.А. Романовой, А.В. Зиновьевым.
- доклад настоятеля Знаменской церкви деревни Савватьево протоиерея Андрея Егорова о традиционном савватьевском празднике "Сборное Воскресенье".
- выступление семейной этностудии "Матица (Детский музейный центр ТГОМ).
- выступления тверских краеведов.
Адрес: Тверской пр-т,5.
Начало в 12.00.
Вход свободный.
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