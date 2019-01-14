2019-01-14T16:32:31+03:00
Происшествия

Полицейские задержали в Твери двух крупных наркоторговцев из Подмосковья

Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы
Альберт БОЙКОВ
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Подозреваемым грозит до 20 лет заключения Фото: УМВД РФ по Тверской областиПодозреваемым грозит до 20 лет заключения Фото: УМВД РФ по Тверской области
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В Твери полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ из Подмосковья. Во время обыска у двух мужчин 24 и 37 лет было обнаружено более 250 граммов полусинтетического опиоидного наркотика. По мнению оперативников, подозреваемые планировали распространять запрещенные вещества без непосредственного контакта с зависимыми.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в отношении жителей Подмосковья было возбуждено два уголовных дела. Если вина мужчин будет доказана, они могут отправиться в тюрьму на срок до 20 лет.

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