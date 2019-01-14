2019-01-14T16:31:06+03:00
Происшествия

Медикам пришлось идти до пациента два километра по снежной трясине в Тверской области

Медперсонал вызвали в лесной массив
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Медики шли через лес Фото: vk.com/Подслушано у медиков г. ТверьМедики шли через лес Фото: vk.com/Подслушано у медиков г. Тверь
Изменить размер текста:

В Тверской области медикам пришлось добираться до пациента по глубокому снегу. Медицинскую бригаду из Конаково вызвали к пациенту, который находился в лесном массиве в районе деревни 2-ое Моховое.

Реанимационной автомобиль смог довезти врачей только до края деревни. Дальше медики добирались самостоятельно. Они прошли один километр по тропе от снегохода и один километр по снежной трясине на болотах. Об этом рассказали в группе в соцсети «Подслушано у медиков. Тверь».

- Рабочие будни врачей, - так обозначили случившееся авторы поста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На презентацию книги "Сретенский собор тверского монастыря Савватьева пустынь" приглашают всех желающих
Жителя Твери обвиняют в совершении развратных действий в отношении подростков
Более 40 мест для крещенских купаний организуют в Тверской области
Полицейские задержали в Твери двух крупных наркоторговцев из Подмосковья
За роль в фильме "Прощаться не будем" актриса Алена Чехова номинирована на "Золотого орла"
Больше всего среди ближайших регионов платят за вывоз мусора в Твери
Суд в Твери рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который убил друга из-за машины
Мужчина попытался вынести из магазина в Твери продуктов на шесть тысяч рублей
Дайверы вырубят две проруби на Крещение в карьерах под Тверью
Рецидивист похитил электроинструменты из дачного дома в Тверской области
Заболеваемость ОРВИ в Твери ниже эпидпорога на 28 %
Водитель сбил женщину, которая вышла на дорогу из-за стоящего автомобиля в Тверской области
Стали известны победители чемпионата Тверской области по зимнему триатлону
Водитель фуры врезался в мачту освещения на трассе М-10 в Тверской области
Две женщины пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
В рамках профилактической операции инспекторы нашли похищенный снегоход в Тверской области
Прокуратура обнаружила, что семь водителей автобусов в Твери работают нелегально
Женщина забила до смерти кочергой своего сожителя в Тверской области
Полицейские Тверской области подвели итоги операции «Надзор»
Автомобилист сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе в Твери
Ярмарка "Зимние узоры" открывается в центре Твери
Дневные отключения электроэнергии затронут три района Твери
Более 10 спортивных мероприятий пройдет на этой неделе в Тверской области
Более 10 спортивных мероприятий пройдет на этой неделе в Тверской области
Волонтеры в Тверской области нашли бездомного щенка редкой породы
Парень продавал в Тверской области синтетические наркотики