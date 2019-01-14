Медикам пришлось идти до пациента два километра по снежной трясине в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-14T16:31:06+03:00

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В Тверской области медикам пришлось добираться до пациента по глубокому снегу. Медицинскую бригаду из Конаково вызвали к пациенту, который находился в лесном массиве в районе деревни 2-ое Моховое.

Реанимационной автомобиль смог довезти врачей только до края деревни. Дальше медики добирались самостоятельно. Они прошли один километр по тропе от снегохода и один километр по снежной трясине на болотах. Об этом рассказали в группе в соцсети «Подслушано у медиков. Тверь».

- Рабочие будни врачей, - так обозначили случившееся авторы поста.