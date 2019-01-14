Медикам пришлось идти до пациента два километра по снежной трясине в Тверской области
Медперсонал вызвали в лесной массив
Медики шли через лес Фото: vk.com/Подслушано у медиков г. Тверь
Изменить размер текста:
В Тверской области медикам пришлось добираться до пациента по глубокому снегу. Медицинскую бригаду из Конаково вызвали к пациенту, который находился в лесном массиве в районе деревни 2-ое Моховое.
Реанимационной автомобиль смог довезти врачей только до края деревни. Дальше медики добирались самостоятельно. Они прошли один километр по тропе от снегохода и один километр по снежной трясине на болотах. Об этом рассказали в группе в соцсети «Подслушано у медиков. Тверь».
- Рабочие будни врачей, - так обозначили случившееся авторы поста.