Суд в Твери рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который убил друга из-за машины

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-14T15:24:00+03:00

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В Тверском областном суде начнется судебное следствие по уголовному делу в отношении Юрия Барановского. Первое слушание назначено на следующий понедельник, 21 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, мужчину обвиняют в разбое и убийстве.

Следствие считает, что он поругался со своим другом, у которого некоторое время жил. Ссора произошла во время застолья со спиртными напитками. Обвиняемый вывез своего приятеля за город и убил. При этом он обезглавил тело и спрятал его в лесу. После этого на автомобиле своего друга он вернулся обратно.