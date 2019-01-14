Суд в Твери рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который убил друга из-за машины
Обвиняемый обезглавил погибшего
Уголовное дело будет рассматривать Тверской областной судФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверском областном суде начнется судебное следствие по уголовному делу в отношении Юрия Барановского. Первое слушание назначено на следующий понедельник, 21 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Напомним, мужчину обвиняют в разбое и убийстве.
Следствие считает, что он поругался со своим другом, у которого некоторое время жил. Ссора произошла во время застолья со спиртными напитками. Обвиняемый вывез своего приятеля за город и убил. При этом он обезглавил тело и спрятал его в лесу. После этого на автомобиле своего друга он вернулся обратно.