Мужчина попытался вынести из магазина в Твери продуктов на шесть тысяч рублей
Его задержали сотрудники Росгвардии
Росгвардейцы вовремя успели приехать к магазинуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери росгвардейцам поступил сигнал тревоги из одном из местных гипермаркетов. Сотрудники магазина сообщили о краже.
Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии смогли задержать мужчину, который собирался выйти из магазина, не оплатив товар.
Позже было установлено, что кражу пытался совершить 30-летний безработный местный житель. Злоумышленник в торговом зале набрал продуктов питания на общую сумму 6 158 рублей.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.