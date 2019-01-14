Мужчина попытался вынести из магазина в Твери продуктов на шесть тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:41 2019-01-14T14:41:18+03:00

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В Твери росгвардейцам поступил сигнал тревоги из одном из местных гипермаркетов. Сотрудники магазина сообщили о краже.

Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии смогли задержать мужчину, который собирался выйти из магазина, не оплатив товар.

Позже было установлено, что кражу пытался совершить 30-летний безработный местный житель. Злоумышленник в торговом зале набрал продуктов питания на общую сумму 6 158 рублей.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.