Рецидивист похитил электроинструменты из дачного дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-14T13:33:11+03:00

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43-летний житель Твери обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что вор залез в его дачный дом, который находится в Калининском районе. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа.

Оперативники выяснили, что злоумышленник похитил электроинструменты из сарая. Стражи правопорядка вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, безработный 36-летний житель Твери.

Фигурант был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.