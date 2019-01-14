Водитель сбил женщину, которая вышла на дорогу из-за стоящего автомобиля в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-14T12:21:26+03:00

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В центре Тверской области под колеса автомобиля попала 67-летняя женщина. Пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода на площади Советская в Бежецке в пятницу, 11 января около 16:45.

Женщину не заметил 39-летний мужчина, который ехал на автомобиле «КИА РИО» в сторону улицы Тверская.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что женщина вышла на дорогу из-за стоящего транспортного средства. В результате аварии она получила телесные повреждения. Ее на «скорой» доставили в медицинское учреждение.