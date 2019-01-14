2019-01-14T12:21:26+03:00
Происшествия

Водитель сбил женщину, которая вышла на дорогу из-за стоящего автомобиля в Тверской области

Пенсионерка хотела перебежать проезжую часть в неположенном месте
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Пожилая женщина получила травмыПожилая женщина получила травмыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В центре Тверской области под колеса автомобиля попала 67-летняя женщина. Пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода на площади Советская в Бежецке в пятницу, 11 января около 16:45.

Женщину не заметил 39-летний мужчина, который ехал на автомобиле «КИА РИО» в сторону улицы Тверская.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что женщина вышла на дорогу из-за стоящего транспортного средства. В результате аварии она получила телесные повреждения. Ее на «скорой» доставили в медицинское учреждение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист похитил электроинструменты из дачного дома в Тверской области
Заболеваемость ОРВИ в Твери ниже эпидпорога на 28 %
Стали известны победители чемпионата Тверской области по зимнему триатлону
Водитель фуры врезался в мачту освещения на трассе М-10 в Тверской области
Две женщины пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
В рамках профилактической операции инспекторы нашли похищенный снегоход в Тверской области
Прокуратура обнаружила, что семь водителей автобусов в Твери работают нелегально
Женщина забила до смерти кочергой своего сожителя в Тверской области
Полицейские Тверской области подвели итоги операции «Надзор»
Автомобилист сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе в Твери
Ярмарка "Зимние узоры" открывается в центре Твери
Дневные отключения электроэнергии затронут три района Твери
Более 10 спортивных мероприятий пройдет на этой неделе в Тверской области
Более 10 спортивных мероприятий пройдет на этой неделе в Тверской области
Волонтеры в Тверской области нашли бездомного щенка редкой породы
Парень продавал в Тверской области синтетические наркотики