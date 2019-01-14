Стали известны победители чемпионата Тверской области по зимнему триатлону

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-14T11:46:11+03:00

На вершину пьедестала почета поднялись Эдуард Тулисов и Татьяна Розова

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В воскресение, 13 января прошли чемпионат и первенство Тверской области по зимнему триатлону. Спортсмены выступали на трассе Чуприяновке.

Участники соревнований должны были преодолеть дистанцию в 3 км (бег) + 5 км (вело) +5 км (лыжи). Самым сложным для спортсменов оказался велоэтап, поскольку накануне выпал снег.

В областном спорткомитете рассказали, что абсолютным чемпионом Тверской области среди мужчин стал Тулисов Эдуард, который преодолел дистанцию за 00:43:38. Среди представительниц прекрасного пола лучшей оказалась Розова Татьяна, которая финишировала с результатом 01:03:19.

Прошедшие соревнования являлись отборочными в сборную команду Тверской области для дальнейшего участия во Всероссийских соревнованиях. Чемпионат России запланирован в Ярославской области уже на 18 января.