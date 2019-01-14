2019-01-14T11:11:19+03:00
Происшествия

Водитель фуры врезался в мачту освещения на трассе М-10 в Тверской области

После неожиданного контакта автомобиль опрокинулся
Альберт БОЙКОВ
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Водитель большегруза не получил серьезных травм Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель большегруза не получил серьезных травм Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В субботу, 12 января, на 242 км федеральной трассы М-10 "Россия", проходящей через Тверскую область, произошла авария с большегрузом. Дорожный инцидент случился, когда на часах было 13:10.

Полицейские выяснили, что 53-летний водитель фуры "Scania" не справившись с управлением врезался в мачта освещения, после чего автомобиль еще и опрокинулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель был доставлен в больницу. Там мужчине оказали помощь, после чего отпустили.

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