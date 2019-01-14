Две женщины пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-14T11:08:11+03:00

Девушка не справилась с управлением

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В Тверской области иномарка вылетела с дороги. Авария произошла вчера, 13 января около 13:00 на 116 километре автодороги Сергиев Пасад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Калязинском районе.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что автомобилем марки «Мазда 3» управляла 31-летняя женщина. Она не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет по ходу движения. После этого автомобиль перевернулся.

Травмы получили две женщины-пассажирки 31 и 33 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.