2019-01-14T11:08:11+03:00
Происшествия

Две женщины пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области

Девушка не справилась с управлением
Виктория ЖУКОВА
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Автомобиль вылетел с дороги Фото: региональная ГосавтоинспекцияАвтомобиль вылетел с дороги Фото: региональная Госавтоинспекция
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В Тверской области иномарка вылетела с дороги. Авария произошла вчера, 13 января около 13:00 на 116 километре автодороги Сергиев Пасад – КалязинРыбинскЧереповец в Калязинском районе.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что автомобилем марки «Мазда 3» управляла 31-летняя женщина. Она не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет по ходу движения. После этого автомобиль перевернулся.

Травмы получили две женщины-пассажирки 31 и 33 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

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