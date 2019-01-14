2019-01-14T10:37:16+03:00
Общество

В рамках профилактической операции инспекторы нашли похищенный снегоход в Тверской области

Уже проверено 269 единиц техники
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Часто владельцы забывают поставить на учет свои мотоприобритенияЧасто владельцы забывают поставить на учет свои мотоприобритенияФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Тверской области в рамках профилактической операции «Снегоход» уже было проведено 48 рейдов. Инспекторы Гостехнадзора проверили 269 внедорожных мототранспортных средств и обнаружили 52 нарушения эксплуатации техники.

Среди общего числа было 20 нарушений правил государственной регистрации самоходных машин, 5 - правил проведения технического осмотра, а 22 - в области допуска к управлению самоходными машинами. В общей сложности к административной ответственности привлекли 51 водителя и одного должностного лицо.

Кроме того, во время профилактического рейда на территории Конаковского района инспекторы нашли похищенный снегоход. Транспортное средство было задержано сотрудниками полиции и помещено на специализированную стоянку.

Напомним, профилактическая операция «Снегоход» в Тверской области началась 5 января и будет идти до 28 февраля включительно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист похитил электроинструменты из дачного дома в Тверской области
Заболеваемость ОРВИ в Твери ниже эпидпорога на 28 %
Водитель сбил женщину, которая вышла на дорогу из-за стоящего автомобиля в Тверской области
Стали известны победители чемпионата Тверской области по зимнему триатлону
Водитель фуры врезался в мачту освещения на трассе М-10 в Тверской области
Две женщины пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
Прокуратура обнаружила, что семь водителей автобусов в Твери работают нелегально
Женщина забила до смерти кочергой своего сожителя в Тверской области
Полицейские Тверской области подвели итоги операции «Надзор»
Автомобилист сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе в Твери
Ярмарка "Зимние узоры" открывается в центре Твери
Дневные отключения электроэнергии затронут три района Твери
Более 10 спортивных мероприятий пройдет на этой неделе в Тверской области
Более 10 спортивных мероприятий пройдет на этой неделе в Тверской области
Волонтеры в Тверской области нашли бездомного щенка редкой породы
Парень продавал в Тверской области синтетические наркотики