В рамках профилактической операции инспекторы нашли похищенный снегоход в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-14T10:37:16+03:00

Часто владельцы забывают поставить на учет свои мотоприобритения Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В Тверской области в рамках профилактической операции «Снегоход» уже было проведено 48 рейдов. Инспекторы Гостехнадзора проверили 269 внедорожных мототранспортных средств и обнаружили 52 нарушения эксплуатации техники.

Среди общего числа было 20 нарушений правил государственной регистрации самоходных машин, 5 - правил проведения технического осмотра, а 22 - в области допуска к управлению самоходными машинами. В общей сложности к административной ответственности привлекли 51 водителя и одного должностного лицо.

Кроме того, во время профилактического рейда на территории Конаковского района инспекторы нашли похищенный снегоход. Транспортное средство было задержано сотрудниками полиции и помещено на специализированную стоянку.

Напомним, профилактическая операция «Снегоход» в Тверской области началась 5 января и будет идти до 28 февраля включительно.