Прокуратура обнаружила, что семь водителей автобусов в Твери работают нелегально
Прокуратура в Тверской области продолжает проверять соблюдение законодательства о пассажирских перевозках и транспортной безопасности. В областном центре проверка была проведена в «Тверьавтотранс».
Специалисты обнаружили нарушения лицензионных требований. В частности, семь водителей транспортных средств работали в «Тверьавтотранс» без трудового договора или договора об оказании услуг.
Также были выявлено, что общество не сделало обязательное категорирование пяти транспортных средств. Это является нарушением Федерального закона «О транспортной безопасности».
После проверки в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 4 Пролетарского района Твери назначил «Тверьавтотранс» предупреждение.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.