Прокуратура обнаружила, что семь водителей автобусов в Твери работают нелегально

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-14T10:05:17+03:00

Такие водители возят нас и наших детей Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Прокуратура в Тверской области продолжает проверять соблюдение законодательства о пассажирских перевозках и транспортной безопасности. В областном центре проверка была проведена в «Тверьавтотранс».

Специалисты обнаружили нарушения лицензионных требований. В частности, семь водителей транспортных средств работали в «Тверьавтотранс» без трудового договора или договора об оказании услуг.

Также были выявлено, что общество не сделало обязательное категорирование пяти транспортных средств. Это является нарушением Федерального закона «О транспортной безопасности».

После проверки в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 4 Пролетарского района Твери назначил «Тверьавтотранс» предупреждение.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.