2019-01-14T10:05:17+03:00
Общество

Прокуратура обнаружила, что семь водителей автобусов в Твери работают нелегально

Проверку проходил крупный пассажирский перевозчик
Виктория ЖУКОВА
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Такие водители возят нас и наших детейТакие водители возят нас и наших детейФото: Андрей КОПАЛОВ
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Прокуратура в Тверской области продолжает проверять соблюдение законодательства о пассажирских перевозках и транспортной безопасности. В областном центре проверка была проведена в «Тверьавтотранс».

Специалисты обнаружили нарушения лицензионных требований. В частности, семь водителей транспортных средств работали в «Тверьавтотранс» без трудового договора или договора об оказании услуг.

Также были выявлено, что общество не сделало обязательное категорирование пяти транспортных средств. Это является нарушением Федерального закона «О транспортной безопасности».

После проверки в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 4 Пролетарского района Твери назначил «Тверьавтотранс» предупреждение.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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