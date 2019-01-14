2019-01-14T10:08:43+03:00
Происшествия

Женщина забила до смерти кочергой своего сожителя в Тверской области

Суд отправил ее в колонию на восемь лет
Виктория ЖУКОВА
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Ближайшие восемь лет женщина проведет в колонииБлижайшие восемь лет женщина проведет в колонииФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области суд назначил наказание местной жительнице, которая убила человека. Государственное обвинение поддержала прокуратура Торопецкого района.

Было установлено, что в июне прошлого года рано утром женщина поругалась со своим сожителем. Причем в момент конфликта они оба были в состоянии алкогольного опьянения. Женщина стала руками и ногами бить мужчину. Потом она пустила в ход металлическую кочергу. Мужчина получил более 50 ударов по голове.

- В результате потерпевший скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину женщина признала лишь частично. Она утверждала, что смерть потерпевшему была причинена не умышленно, а по неосторожности.

Однако, оценив представленные доказательства, Торопецкий районный суд назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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