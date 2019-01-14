Полицейские Тверской области подвели итоги операции «Надзор»
В Тверской области завершилась оперативно-профилактическая операция «Надзор». Мероприятие было направлено на предупреждение преступлений и правонарушений со стороны лиц, которые освободились из мест лишения свободы.
В плановом мероприятии принял участие 591 сотрудник полиции, среди которых были 28 сотрудников подразделений по направлению осуществления административного надзора, 218 участковых уполномоченных полиции, 116 сотрудников подразделений, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 144 сотрудника строевых подразделений полиции, а также еще 113 сотрудников иных подразделений.
Из 1088 человек, которые находятся под административным надзором, были установлено 175 надзорных лиц совершивших 571 правонарушение.
В итоге, по 355 правонарушениям была принята мера воздействия в виде административного ареста.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, за время операции полицейские проверили по месту жительства 1177 лиц, которые освободились из мест лишения свободы и имеют неснятую либо непогашенную судимость.