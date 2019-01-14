Автомобилист сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе в Твери
Дорогу она переходила вместе с мамой
Водитель не остановится перед пешеходным переходом Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери невнимательный водитель сбил ребенка. 58-лений мужчина ехал на автомобиле «Тойота» 13 января по улице Софии Перовской со стороны центра. Он не затормозил перед пешеходным переходом, даже тогда, когда соседний автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов.
В результате автомобилист сбил семилетнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой. Ребенка доставили в больницу.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в отношении водителя составлено три административных материала: непредоставление преимущества пешеходам, езда без страхового полиса и езда на разных колесах (ошипованная и неошипованная резина).