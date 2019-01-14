Ярмарка "Зимние узоры" открывается в центре Твери

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-14T09:03:17+03:00

На ярмарке можно будет приобрести выпечку и "сладости" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Твери сегодня, 14 января, начнет работать специализированная ярмарка «Зимние узоры». Торговцы разместятся в 18 павильонах между домами № 5 и № 7 на улице Новоторжской (у цирка). Работать ярмарка будет каждый день с 10:00 до 18:00 до конца января.

Жители смогут приобрести на ней сувениры, подарки, галантерейные и трикотажные изделия, игрушки, одежду и головные уборы, а также «сладенькое», мед, безалкогольные напитки, выпечку и фрукты.

Постановление о размещении ярмарки опубликовано на сайте администрации Твери.