Дневные отключения электроэнергии затронут три района Твери
В Твери продолжаются еженедельные работы на объектах электросетевого комплекса. В связи с этим жителей города ждут уже традиционные отключения электричества.
Работы затронут с 14 по 18 января Заволжский, Московский и Пролетарский районы Твери.
Сегодня, 14 января, с 10:00 до 13:00 без света останутся отдельные дома по улицам Чапаева, 2-я и 3-я Вагонников, Писарева, а также переулки Кривоносова и Вагонников.
После обеда отключения в Заволжском районе продолжаться. С 14:00 до 16:00 работы будут проходить на Санкт- Петербургском шоссе, набережной реки Иртыш, улицах Хромова и Седова.
С 10 до 16:00 электроэнергию отключат на улицах Строителя и Бориса Полевого. А с 10:00 до 12:00 в некоторых домах по бульвару Гусева.