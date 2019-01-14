Дневные отключения электроэнергии затронут три района Твери

СЕГОДНЯ 08:41 2019-01-14T08:41:54+03:00

Света не будет только днем Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В Твери продолжаются еженедельные работы на объектах электросетевого комплекса. В связи с этим жителей города ждут уже традиционные отключения электричества.

Работы затронут с 14 по 18 января Заволжский, Московский и Пролетарский районы Твери.

Сегодня, 14 января, с 10:00 до 13:00 без света останутся отдельные дома по улицам Чапаева, 2-я и 3-я Вагонников, Писарева, а также переулки Кривоносова и Вагонников.

После обеда отключения в Заволжском районе продолжаться. С 14:00 до 16:00 работы будут проходить на Санкт- Петербургском шоссе, набережной реки Иртыш, улицах Хромова и Седова.

С 10 до 16:00 электроэнергию отключат на улицах Строителя и Бориса Полевого. А с 10:00 до 12:00 в некоторых домах по бульвару Гусева.