Более 10 спортивных мероприятий пройдет на этой неделе в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:13 2019-01-14T08:13:57+03:00

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В Тверской области в ближайшие две недели пройдет серия значимых спортивных событий. Спортсменов будут принимать в Твери, Осташкове, Бологое, Калининском и Вышневолоцком районах.

С 15 по 17 января в деревне Большое Гришкино Калининского района состоится зимний чемпионат России по универсальному бою, а 19 и 20 января - областные соревнования по лыжным гонкам под названием «Январская лыжня».

С 17 по 19 января в Осташкове запланировано первенство и чемпионат области по боксу. В Твери в это же время пройдет чемпионат области по спортивной акробатике.

Также столица Верхневолжья с 18 по 20 января примет областные соревнования по дзюдо среди юниоров, русским шашкам среди слепых, гребле индор, конькобежному спорту, гандболу и фехтованию. Еще в эти дни в Бологое начнется первый этап областных соревнований по плаванию.

В воскресение, 20 января в деревне Большое Гришкино и в Вышневолоцком районе будут организованы соревнования по лыжным гонкам и горнолыжному спорту.