Волонтеры в Тверской области нашли бездомного щенка редкой породы

СЕГОДНЯ 19:36 2019-01-13T19:36:26+03:00

Людям стоит лучше относиться к четвероногим друзьям (На фото не родезийский риджбек) Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Восемь месяцев назад в Ржеве Тверской области волонтеры подобрали маленького щенка. Неизвестные оставили его на улице в коробке.

Песика, которого назвали Айринка, на домашнюю передержку отдали местным жителям. Первое время щенок отогревался и не вылезал из-под батареи. Позже волонтеры обнаружили, что у собаки есть проблемы с координацией движения. Ветеринар подчитал, что это последствия от травм. Оказалось, что у малыша ранее в нескольких местах был сломан хвост, также были ушибы лапок и асимметрия мордочки.

Найденный на улице малыш является представителем одной из самых редких в России собачьих пород – родезийский риджбек. Об этом сообщили в группе КПРР (клуб породы родезийский риджбек) в социальной сети.

Отзывчивые люди продолжили лечение Айринки. Проблемы с лапками и координацией движений стали уходить. А уже летом песик занимался на тренировочной площадке.