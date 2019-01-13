Волонтеры в Тверской области нашли бездомного щенка редкой породы
Восемь месяцев назад в Ржеве Тверской области волонтеры подобрали маленького щенка. Неизвестные оставили его на улице в коробке.
Песика, которого назвали Айринка, на домашнюю передержку отдали местным жителям. Первое время щенок отогревался и не вылезал из-под батареи. Позже волонтеры обнаружили, что у собаки есть проблемы с координацией движения. Ветеринар подчитал, что это последствия от травм. Оказалось, что у малыша ранее в нескольких местах был сломан хвост, также были ушибы лапок и асимметрия мордочки.
Найденный на улице малыш является представителем одной из самых редких в России собачьих пород – родезийский риджбек. Об этом сообщили в группе КПРР (клуб породы родезийский риджбек) в социальной сети.
Отзывчивые люди продолжили лечение Айринки. Проблемы с лапками и координацией движений стали уходить. А уже летом песик занимался на тренировочной площадке.