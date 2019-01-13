2019-01-13T18:22:40+03:00
Происшествия

Парень продавал в Тверской области синтетические наркотики

Его задержали сотрудники полиции
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленника досмотрели в присутствии понятыхЗлоумышленника досмотрели в присутствии понятыхФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области на одной из улиц Удомли полицейские задержали 26-летнего парня по подозрению в распространении наркотического вещества.

Было установлено, что мужчина продал наркозависимому лицу сверток с порошкообразным веществом синтетического происхождения массой 0,001 грамма.

За это злоумышленнику грозит до восьми лет колонии. В настоящий момент следствие продолжается. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, при которых был приобретен наркотик.

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