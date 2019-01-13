Парень продавал в Тверской области синтетические наркотики
Его задержали сотрудники полиции
Злоумышленника досмотрели в присутствии понятыхФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:
В Тверской области на одной из улиц Удомли полицейские задержали 26-летнего парня по подозрению в распространении наркотического вещества.
Было установлено, что мужчина продал наркозависимому лицу сверток с порошкообразным веществом синтетического происхождения массой 0,001 грамма.
За это злоумышленнику грозит до восьми лет колонии. В настоящий момент следствие продолжается. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, при которых был приобретен наркотик.