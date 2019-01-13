Парень продавал в Тверской области синтетические наркотики

СЕГОДНЯ 18:22 2019-01-13T18:22:40+03:00

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В Тверской области на одной из улиц Удомли полицейские задержали 26-летнего парня по подозрению в распространении наркотического вещества.

Было установлено, что мужчина продал наркозависимому лицу сверток с порошкообразным веществом синтетического происхождения массой 0,001 грамма.

За это злоумышленнику грозит до восьми лет колонии. В настоящий момент следствие продолжается. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, при которых был приобретен наркотик.