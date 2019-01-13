Два человека ушли под лед вместе с трактором на реке в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-13T17:11:58+03:00

Это уже второй случай, когда техника проваливается в воду

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В Тверской области под лед ушел еще один трактор. Происшествие случилось сегодня, 13 января на реке Медведица в районе деревни Семеновско Кашинского района.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области сообщили, что в кабине трактора ехали три человека: мужчины 25, 41 и 47 лет.

Молодой человек смог самостоятельно вылезти из воды, остальные погибли. Их тела из реки на берег достали водолазы группы АСС Тверской области. Также на месте происшествия работали оперативная группа Кашинского ПСГ, отделение пожарно-спасательной части № 33, инспекторское отделение ГИМС Калязинского района, АСС Тверской области, экипаж ГИБДД и бригада врачей.

Следователи СК проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, ранее трактор провалился под лед на Селигере.