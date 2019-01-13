Следователи СК заинтересовались пожаром, в котором погибла 93-летняя жительница Тверской области

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-13T15:05:14+03:00

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Следователи СК проводят доследственную проверку по факту гибели на пожаре в Тверской области женщины 1925 года рождения.

Жилой дом загорелся утром 13 января на улице Чайковской в Нелидово

- Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия и провела его осмотр. Также были опрошены соседи погибшей и очевидцев произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Предварительно установлено, что возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Чтобы установить точную причину произошедшего, назначено проведение экспертизы. Также проводится медицинская экспертиза с целью установления причины смерти пожилой женщины.