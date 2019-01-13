Жители Тверской области в Старый Новый год могут колядовать и гадать

СЕГОДНЯ 16:26 2019-01-13T16:26:53+03:00

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Близиться Старый Новый год или, как его еще называют, Васильев или Щедрый вечер. Жителям Тверской области напоминает, что в это время нежелательно работать по дому и совсем нельзя ругаться. Зато следует веселиться и отдыхать.

Сегодня ночью принято ходить в гости, обмениваться угощениями и колядовать. Например, в Торжке уже накануне вечером жители наряжались в костюмы, ходили и стучали по дворам, пели и танцевали. Организаторы рассказали, что собрали три мешка даров: от сладостей, до денег.

Еще в Васильев вечер начинаются Темные святки – самое мистическое время в году. Это подходящее время того, чтобы узнать свою судьбу. Например, можно сжечь бумагу и понять свое будущее по очертаниям тени на стене. Или спросить имя своего суженного у первого встречного. Хотя в современном мире это гадание получило новую интерпретацию: нередко звонят по случайному номеру телефона и также спрашивают имя. Еще один вариант - написать имена мужчин на бумажках, сложить в мешок и вынуть первую попавшуюся.

Напомним, что в «КП»-Тверь» тоже решили погадать и узнать, что ждет Тверскую область в ближайшее время.