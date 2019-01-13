2019-01-13T14:31:20+03:00
Происшествия

Пожилая женщина погибла при пожаре в собственном доме в Тверской области

Дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем
Виктория ЖУКОВА
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Берегите свое жилье от пожаров!Берегите свое жилье от пожаров!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Утром в Тверской области загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре на улице Чайковского в Нелидово поступило дежурному регионального УМЧС России в 09:20 13 января.

Уже через четыре минуты пожар удалось локализовать. Полностью спасатели потушили возгорание к полудню.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что огонь повредил внутреннюю отделку комнаты на площади 12 квадратных метров. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Во время пожара погибла пожилая хозяйка дома.

К ликвидации пожара было привлечено семь человек и две единицы техники.

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