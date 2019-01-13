2019-01-13T13:19:05+03:00
Общество

Природоохранному прокурору из Тверской области вручили медаль "За заслуги перед Отечеством"

Соответствующий Указ подписал ранее Президент РФ
Виктория ЖУКОВА
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Вениамин Вениаминович Селифанов Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратураВениамин Вениаминович Селифанов Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура
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В пятницу, 11 января в здании Генеральной прокуратуры РФ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры РФ.В этом году российской прокуратуре исполнилось 297 лет.

Сотрудников ведомства с профессиональным праздником поздравил Генеральный прокурор России Юрий Яковлевич Чайка.

В соответствии с Указом Президента РФ Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору государственному советнику юстиции 3 класса Вениамину Вениаминовичу Селифанову вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.

А его заместителю, старшему советнику юстиции Александру Яковлевичу Гончарю было присвоено почетное звание "Заслуженный работник прокуратуры РФ".

Напомним, что в канун профессионального праздника корреспондент "КП"-Тверь" побеседовал со старшим помощником прокурора Пролетарского района Твери Оксаной Степенковой.

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