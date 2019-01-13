2019-01-13T10:48:14+03:00
Происшествия

22-летний парень ограбил девушку на улице в Тверской области

Он силой забрал у нее дорогой мобильный телефон
Виктория ЖУКОВА
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Молодому человеку грозит реальный срокМолодому человеку грозит реальный срокФото: Василий ХОДАРЕВ
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Тверским полицейским поступило заявление от 28-летней жительницы Зубцова. Девушка рассказала, что вечером на улице Володарского на нее напал мужчина. Он насильно выхватил из кармана ее куртки мобильный телефон стоимость 17 тысяч рублей.

В деле разбиралась следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, составили описательный портрет предполагаемого злоумышленника и установили свидетелей произошедшего.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с коллегами из Управления уголовного розыска УМВД 22-летний злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

При личном досмотре в присутствии понятых у парня нашли похищенный телефон. Гаджет молодой человек спрятал в носке.

По данному факту уже расследуется уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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