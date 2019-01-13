Девушка провела целую ночь в снежном плену под Тверью

СЕГОДНЯ 08:50 2019-01-13T08:50:39+03:00

Ее автомобиль увяз в снегу и заглох в поле

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Под Тверью в беду попала местная жительница. 11 января девушка ехала домой на машине через поле. Родных о поездке она предупредила заранее. Однако до дома жительница так и не добралась – родственники забили тревогу.

Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова» сообщили, что 12 января им поступила информация о том, что пропала девушка. Когда координатор связался с заявителем, оказалось, что местонахождение женщины уже установлено – она застряла в поле.

Выяснилось, что из-за сильной пурги дороги замело, и девушка застряла в снегу. Самостоятельно откопать машину она не смогла, телефон ее сел, а ночью в итоге закончилось топливо. Чтобы не замерзнуть и не уснуть, девушка стала ходить вокруг машины, ожидая хоть какую-то помощь.

Волонтеры выехали эвакуировать потеряшку. На помощь также поехали сотрудники пожарной части и ДПС.

Когда на место прибыли спасатели, самостоятельно ходить девушка уже не могла. Ее на носилках оперативно вынесли к ближайшей дороге и передали медикам. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

- Мы обращаемся к жителям города и области в целом. Насколько нам известно, девушка пыталась обратить на себя внимание проезжавших вдалеке водителей снегоходов и лыжников звуковыми сигналами, пока работала машина, а затем криками и жестами. Только днем лишь один человек, находившийся недалеко от места, добрался к ней и дал свой телефон, чтобы девушка могла связаться с мужем и объяснить примерно, где находится, - рассказывают волонтеры.

Жителей просят не оставаться без участия и не быть равнодушными, ведь речь может идти о жизни человека.