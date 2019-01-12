В рамках мероприятия "Должник" полицейские и судебные приставы провели свыше 320 рейдов по Тверской области

СЕГОДНЯ 19:33 2019-01-12T19:33:55+03:00

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В Тверской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник». Проводили его сотрудники полиции совместно с территориальными подразделениями регионального управления службы судебных приставов.

Основной целью мероприятия была профилактика правонарушений и повышение эффективности исполнения наказаний. Проведено было более 320 рейдов.

- Жителей информировали о сумме их задолженности, разъясняли алгоритм оплаты и ответственность за неуплату административного штрафа в установленный законом срок, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области

По итогу 367 должников добровольно заплатили свои административные штрафы на сумму свыше 226 тысяч рублей. Также 397 постановлений были направлены на принудительное исполнение. Еще 329 постановлений на 155 тысяч рублей были оплачены в территориальных подразделениях УФССП России по Тверской области.

За неуплату ранее наложенного штрафа к административной ответственности привлекли свыше 180 человек. В региональный бюджет было взыскано более 380 тысяч рублей.