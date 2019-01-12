Женщина и ребёнок пострадали в аварии в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:05 2019-01-12T18:05:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области две легковушки не поделили дорогу. Авария произошла около 15:00 сегодня, 12 января на 104 километре автодороги Тверь-Бежецк.

По информации УМЧС России по Тверской области, там столкнулись "Мазда 6" и "Рено Клио". Одна из машин вылетела в кювет. Травмы в аварии получили женщина-водитель и ребенок из японского автомобиля. Их доставили в районную больницу Бежецка.

Обстоятельства ДТП уточняются. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

Ликвидацией последствий ДТП занимались 10 человек при помощи четырех единиц техники.