2019-01-12T18:05:47+03:00
Происшествия

Женщина и ребёнок пострадали в аварии в Тверской области

Подробности случившегося устанавливают автоинспекторы
Виктория ЖУКОВА
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Место аварии Фото: УМЧС России по Тверской областиМесто аварии Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области две легковушки не поделили дорогу. Авария произошла около 15:00 сегодня, 12 января на 104 километре автодороги Тверь-Бежецк.

По информации УМЧС России по Тверской области, там столкнулись "Мазда 6" и "Рено Клио". Одна из машин вылетела в кювет. Травмы в аварии получили женщина-водитель и ребенок из японского автомобиля. Их доставили в районную больницу Бежецка.

Обстоятельства ДТП уточняются. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

Ликвидацией последствий ДТП занимались 10 человек при помощи четырех единиц техники.

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