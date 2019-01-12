Улицу Советскую в Твери обещают открыть после выходных
В центре Твери на все выходные перекрыли часть улицы Советской. Ограничено движение пешеходов и автомобильного потока межу зданием Тверского медуниверситета и площадкой для строительства Спасо-Преображенского собора.
По информации региональной Госавтоинспекции ограничения снимут в 06:00 в понедельник, 14 января.
Закрытый участок огорожен блоками, установлены соответствующие знаки. Причем о перекрытии знаки сообщают водителям заранее, начиная от перекрестка с Тверским проспектом.
Объезд осуществляется по улице Ивана Седых. Автомобильный поток довольно плотный, поэтому автомобилистам приходиться немного постоять.
Напомним, перекрытие улицы Советской необходимо, чтобы провести масштабные работы, связанные с укреплением участка земли на Соборной площади.
Объехать участок можно по улице Ивана СедыхФото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА
Все необходимые знаки повесилиФото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА