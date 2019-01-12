Улицу Советскую в Твери обещают открыть после выходных

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-12T17:01:18+03:00

Объехать участок можно по улице Ивана Седых

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В центре Твери на все выходные перекрыли часть улицы Советской. Ограничено движение пешеходов и автомобильного потока межу зданием Тверского медуниверситета и площадкой для строительства Спасо-Преображенского собора.

По информации региональной Госавтоинспекции ограничения снимут в 06:00 в понедельник, 14 января.

Закрытый участок огорожен блоками, установлены соответствующие знаки. Причем о перекрытии знаки сообщают водителям заранее, начиная от перекрестка с Тверским проспектом.

Объезд осуществляется по улице Ивана Седых. Автомобильный поток довольно плотный, поэтому автомобилистам приходиться немного постоять.

Напомним, перекрытие улицы Советской необходимо, чтобы провести масштабные работы, связанные с укреплением участка земли на Соборной площади.

Объехать участок можно по улице Ивана СедыхФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Все необходимые знаки повесилиФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА