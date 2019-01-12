2019-01-12T15:46:41+03:00
Общество

Прокатиться на коньках в Твери можно на 24 катках

В этом году залили два новых катка
Виктория ЖУКОВА
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На некоторых площадка можно кататься на коньках бесплатноНа некоторых площадка можно кататься на коньках бесплатноФото: Александр ГЛУЗ
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Катки в Твери продолжают свою работу. Этой зимой открылись сразу две новые ледовые площадки на территории города.

Большой каток площадью 3 600 квадратных метров находиться в Бобачёвской роще, со стороны микрорайона «Чайка». Ледовую площадку украшает новогодняя ель и иллюминация, есть прокат коньков и теплая раздевался.

Также установлена деревянная горка, а рядом проложена лыжная трасса. Планируется проведение концертов и анимационных программ. Например, ко «Дню студента» готовится специальная программа.

Еще один новый каток был залит на территории парка Победы. Свою работу он начал в декабре. Ледовая площадка необычная – от основного корта отходят подсвеченные дорожки, которые огибают парк по периметру. В парке играет музыка и проводятся анимационные программы.

Всего в городе работают 24 катка. Также любителей активного отдыха ждут в физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексах Старицы, Кимр, Калязина, Бологое.

Подробный перечень с адресами и ценами опубликован на сайте «КП»-Тверь». Также найти удобную ледовую площадку можно на интерактивной карте.

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