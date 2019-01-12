2019-01-12T14:25:52+03:00
Происшествия

Из-за снегопада в Твери за сутки произошло более 20 аварий

Во всех случаях обошлось без пострадавших
Виктория ЖУКОВА
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И водителям, и пешеходам следует удвоить бдительностьИ водителям, и пешеходам следует удвоить бдительностьФото: Евгения ГУСЕВА
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Тверскую область потихоньку заваливает снегом. В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона увеличивается вероятность возникновения аварий. Сегодня, 12 января 2019 года на территории Твери уже зарегистрировано более 20 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.

Региональная Госавтоинспекция напоминает водителям, что в такую погоду необходимо строго соблюдать все правила дорожного движения. Важно не превышать скорость, а при возникновении опасности немедленно остановиться.

Кроме того, на дорогах Твери ведутся снегоуборочные работы, поэтому автомобилистам следует быть внимательными и не оставлять машины в местах, где они будут создать помехи снегоуборочной технике.

Осторожность не помешает и пешеходам. Ведь из-за плохих погодных условий тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Вступая на пешеходный переход, убедитесь, что автомобиль полностью остановился.

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