2019-01-12T12:04:22+03:00
Общество

Под лед провалился трактор, который чистил дорогу в Тверской области

Инцидент произошел на Селигере по пути в Городомлю
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Трактор частично оказался в воде Скриншот из видео vk.com/«Не подслушано в Осташкове. Осташков и Селигер»Трактор частично оказался в воде Скриншот из видео vk.com/«Не подслушано в Осташкове. Осташков и Селигер»
Изменить размер текста:

В Тверской области на Селигере лед не выдержал вес трактора. Техника частично провалилась в озеро днем 11 января. Трактор как раз чистил дорогу на остров Городомля и застрял.

Очевидцы случившегося сообщили, что в происшествии никто не пострадал. Однако трактор не могли вытащить из озера до вечера. Кадры спасательной операции свидетели выложили в группу в соцсети «Не подслушано в Осташкове. Осташков и Селигер».

По данным УМЧС России по Тверской области, толщина льда на Селигере была в эти дни не более 14 сантиметров.

Напомним, Городомля - это второй по величине остров на Селигере. Добраться до него в теплое время года можно по воде, а зимой - по льду.

На помощь трактористу пришли очевидцы Скриншот из видео vk.com/«Не подслушано в Осташкове. Осташков и Селигер»

На помощь трактористу пришли очевидцы Скриншот из видео vk.com/«Не подслушано в Осташкове. Осташков и Селигер»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокатиться на коньках в Твери можно на 24 катках
Из-за снегопада в Твери за сутки произошло более 20 аварий
Два грабителя забрали выручку и букет из цветочного магазина в Твери
Бесплатные развлекательные мероприятия для детей и взрослых продолжаются в Горсаду Твери
В новом году в Тверской области продолжают дорожать яйца и овощи
Легковушка перевернулась и врезалась в дерево в Тверской области
В Тверской области готовятся к массовым купаниям на Крещение
«Контроль трезвости» будет длиться в Тверской области на протяжении трёх дней
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует в Тверской области
Ассоциацию выпускников Тверского госуниверситета создают в Твери
Презентация книги "Сын весталки" питерского автора Ольги Джарман пройдет в Твери
Дороги во всех районах отремонтируют в этом году в Твери
Горячая линия по вопросам такси и каршеринга продолжает работу в Тверской области
В деле "черных риэлторов" из Тверской области был выявлен новый эпизод
Жительница Тверской области заплатит штраф за продажу опасного алкоголя
Малознакомый пьяный мужчина лишил жительницу Тверской области денег и ценных вещей
В Тверской области составят карту опасных участков дорог
52-летний мужчина вскрыл чужой дом в Тверской области и похитил электроинструменты
Налог на землю под гаражные кооперативы вырос в пять раз в Твери
Пассажир вылетел на дорогу через дверь багажник после столкновения на трассе М-10 в Тверской области
Новые пешеходные светофоры в Твери слепят водителей
В колонию отправится водитель, по вине которого в аварии в Тверской области погиб пассажир
Более 100 пар контрафактной обуви изъяли из магазина в Твери
Пенсионерке вернули деньги за ненужное газовое устройство в Тверской области
Сформирована команда общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области
В праздники автоинспекторы задержали более 200 пьяных водителей в Тверской области
Подросток решил погреть ноги над Вечным огнём в Твери