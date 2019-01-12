Под лед провалился трактор, который чистил дорогу в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-12T12:04:22+03:00

Трактор частично оказался в воде Скриншот из видео vk.com/«Не подслушано в Осташкове. Осташков и Селигер»

Инцидент произошел на Селигере по пути в Городомлю

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В Тверской области на Селигере лед не выдержал вес трактора. Техника частично провалилась в озеро днем 11 января. Трактор как раз чистил дорогу на остров Городомля и застрял.

Очевидцы случившегося сообщили, что в происшествии никто не пострадал. Однако трактор не могли вытащить из озера до вечера. Кадры спасательной операции свидетели выложили в группу в соцсети «Не подслушано в Осташкове. Осташков и Селигер».

По данным УМЧС России по Тверской области, толщина льда на Селигере была в эти дни не более 14 сантиметров.

Напомним, Городомля - это второй по величине остров на Селигере. Добраться до него в теплое время года можно по воде, а зимой - по льду.