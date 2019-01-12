2019-01-12T10:49:31+03:00
Общество

Бесплатные развлекательные мероприятия для детей и взрослых продолжаются в Горсаду Твери

Программа стартует в 12:00
Виктория ЖУКОВА
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И детям, и взрослым в Горсаду весело! Фото: vk.com/Городской Сад ТверьИ детям, и взрослым в Горсаду весело! Фото: vk.com/Городской Сад Тверь
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Сегодня, 12 января, в полдень, всех желающих приглашают принять участие в развлекательном квесте «По заснеженным тропам Городского сада». Мероприятие бесплатное и подходит для взрослых и детей от семи лет.

Сбор участников будет проходить возле розария.

Завтра, 13 января, жители Твери могут проводить в Городском саду Старый Новый год. С 12:00 на территории парка будут проходить конкурсы и игры. Гостей будет развлекать бабушка Яга.

После этого, в 13:00 пройдет детская викторина по известным сказкам.

Напомним, что в Горсаду работает каток, горка, аттракционы и автодром.

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