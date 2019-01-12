В новом году в Тверской области продолжают дорожать яйца и овощи

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-12T09:33:54+03:00

Скоро покупать яйца и овощи будем только по праздникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Данные об изменении стоимости продуктов в Тверской области опубликовал Тверьстат. Специалисты ведомства анализировали цены товаров в наступившем году.

За первую неделю 2019 года больше всего подорожала плодоовощная продукция: лук репчатый - на 7,1%, морковь - на 7,7%, а картофель - на 8,1%.

Немного меньше (5,8%) в цене прибавили яйца, десяток которых теперь в среднем стоит 72 рубля. Дорожают также конфеты (2,3%), мясные консервы (2,1%), гречка (1,2%), сыры (1%) и охлажденные куры (1%).

Существенных изменений стоимости продуктов в меньшую сторону отмечено не было. Только слегка сбросили цену на сметану, молоко, творог, хлеб и соль.

Также в ведомстве подвели итог мониторинга цен в 2018 году. По сравнению с декабрем 2017 года продовольственные товары в среднем подорожали на 5,9%, цены на непродовольственные категории выросли на 3,5%, а стоимость услуг - на 3,1%.

Больше всего цены подскочили на продукты, а именно, на капусту, стоимость которой увеличилась почти в два раза. От нее не отстают пшено, которое стало дороже на 87,8%, лук - на 42%, картофель - на 30%, на сахар - на 33,7% и яйца - на 32,7%.

При этом в течение года снизились цены на огурцы и помидоры (на 12,2% и 13%), яблоки (на 3,8%), коньяк (на 2,1%) и кофе (на 0,7%).