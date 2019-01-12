Легковушка перевернулась и врезалась в дерево в Тверской области
Водитель погиб
На месте аварии работали спецслужбы Фото: vk.com/"Ржевские новости"
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Автомобилист в Ржеве Тверской области не справился с управлением. Авария произошла днем в пятницу, 11 января, на улице Торопецкий тракт.
По предварительной информации, 51-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Приора». Он потерял контроль над управлением машины и вылетел в кювет. Там автомобиль несколько раз перевернулся и врезался в дерево, а потом отлетел в опору уличного освещения.
В результате аварии водитель получил серьезные травмы. Его оперативно госпитализировали в больницу, но позже он скончался.
Подробности аварии уточняются.