Легковушка перевернулась и врезалась в дерево в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-12T08:40:35+03:00

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Автомобилист в Ржеве Тверской области не справился с управлением. Авария произошла днем в пятницу, 11 января, на улице Торопецкий тракт.

По предварительной информации, 51-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Приора». Он потерял контроль над управлением машины и вылетел в кювет. Там автомобиль несколько раз перевернулся и врезался в дерево, а потом отлетел в опору уличного освещения.

В результате аварии водитель получил серьезные травмы. Его оперативно госпитализировали в больницу, но позже он скончался.

Подробности аварии уточняются.