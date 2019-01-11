2019-01-11T20:26:58+03:00
Общество

«Контроль трезвости» будет длиться в Тверской области на протяжении трёх дней

Дан очередной старт профилактическому мероприятию
Альберт БОЙКОВ
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В Тверской области стартовал очередной "Контроль трезвости"В Тверской области стартовал очередной "Контроль трезвости"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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С 11 по 13 января на территории Тверской области вновь будет проходить профилактическое «Контроль трезвости». На протяжении трех дней силовики будут выявлять водителей, которые необдуманно садятся за руль в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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